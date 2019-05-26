В Украине из-за нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных дел

За время проведения выборов на пост Президента Украины в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто более 400 уголовных производств.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

В основном указанные факты были связаны с незаконной агитацией (3 444), подкупом избирателей (958), хулиганством (397) и фактам препятствования осуществлению избирательного права (323).

По 436 сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности, 258 уголовных производств касались нарушений избирательного законодательства, а еще 178 уголовных производств - связаны с нарушениями при проведении предвыборной кампании.

90 уголовных производств были начаты по фактам подкупа избирателей, 64 уголовных производства - незаконное использование избирательного бюллетеня и 55 уголовных производств начаты за препятствование осуществлению избирательного права.

Следственными подразделениями в суд направлено 39 уголовных производств. О подозрении сообщено 53 лицам в рамках 48 уголовных производств.

Напомним, как в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен. Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук. Костанчук утверждает, что против него подготовили провокацию.

А ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом.

Также в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, а Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции. Позже после задержания агитаторов БПП в Сумах прокуратура завела дело на начальника местного отдела полиции.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призывала не допустить фальсификации результатов президентских выборов в Украине и привлечь к уголовной ответственности виновных в скупке голосов избирателей, в том числе организаторов так называемых «избирательных сеток».