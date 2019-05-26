На киевской трассе на Николаевщине загорелась иномарка – огонь полностью уничтожил автомобиль

В субботу, 25 мая, на автодороге М-05 «Киев-Одесса» на территории Кривоозерского района загорелся автомобиль «Mazda».

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

К месту вызова направлены пожарные 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, с помощью генератора пены средней кратности удалось ликвидировать горение автомобиля в 17:58 на площади семь квадратных метров.

В результате происшествия транспортное средство уничтожено огнем, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что на Николаевщине из-за замыкания загорелся «Opel».