Николаевские спасатели трижды за сутки привлекались к ликвидации пожаров

В субботу, 25 мая пожарные Николаевщины спасли от уничтожения огнем дачный и жилой дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел в городе Николаеве в садово-виноградном обществе «Простор». На спец линию 101 сообщение поступило в 05:20. По указанному адресу прибыл дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Николаевского района.

Слаженными действиями пожарных горение удалось ликвидировать в 06:55 на площади 20 квадратных метров, спасши от уничтожения здание.

Еще один случай возгорания дачного дома случился после обеда, в 13:14, в СВО «Лазурное» Веснянского ОТГ Николаевского района. Пожарные 19-й ГПСЧ потушили пожар в 14:35 на площади 25 квадратных метров и не допустили распространения пламени на рядом стоящие здания.

А уже в 13:51 горел жилой дом по улице Цыбулько в городе Новый Буг. Здесь спасатели 20-й ГПСЧ ликвидировали пожар в 14:18 площадью 25 квадратных метров. В результате происшествия огнем повреждена крыша и перекрытия здания.

Вследствие возгораний никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Напомним, что 23 мая, в поселке Кривое Озеро спасатели ликвидировали пожар летней кухни и предотвратили взрыв газового баллона.