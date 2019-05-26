В Польше дотла сгорел автобус Киев - Прага – 70 пассажиров успели эвакуировать

В воскресенье, 26 мая, в Польше полностью сгорел автобус, который ехал из Киева в Прагу. Всего он перевозил 70 пассажиров.

Об этом сообщает местный канал TVN24.

Пожар произошел около часа ночи между Краковом и Катовицами. По неизвестным причинам начался пожар в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон транспорта, людей удалось быстро эвакуировать.

В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в дорожном покрытии.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, что 23 апреля, на трассе в Херсонской области вбили населенного пункта Олешки сгорел рейсовый автобус.