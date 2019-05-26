Под Киевом из озера достали тело девятиклассника, который отошел прогулять, пока его одноклассники праздновали выпускной

В субботу, 25 мая, в Броварах под Киевом нашли тело девятиклассника, который утонул в озере после выпускного.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сообщатся, что подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели.

Первоочередными розыскными действиями с применением служебных собак и использованием эхолота работниками ГСЧС установили, что парень ходил по лесу и несколько раз купался в озере.

К розыску пропавшего подростка приобщился весь личный состав Броварского отдела полиции, наряды группы, участковых офицеров полиции, национальная гвардия, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.

Парня искали почти сутки. В итоге, водолазы нашли его без признаков насильственной смерти в озере в Броварах.

Как сообщает atbrovary.org, парня звали Денис Маляренко. Тело нашли в 20-25 метров от берега.

Напомним, как 1 февраля, в Николаеве в реке между Ингульским и пешеходным мостами обнаружили труп пожилого мужчины.