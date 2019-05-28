В Очакове из-за неосторожного обращения с огнём снова произошел пожар в пансионате

В Очакове в воскресенье, 16 мая, на территории пансионата горел деревянный дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 16:10 спасателям сообщили о пожаре одноэтажного деревянного дома, который не эксплуатируется, на территории пансионата на улице Курортная.

Прибывшие пожарные 22-й Государственной пожарно-спасательной части в 16:26 локализовали пожар, а в 16:42 ликвидировали его на площади 30 квадратных метров.

Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем. Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей не было допущено распространение огня на прилегающую территорию и другие домики пансионата.

Отмечается, что это уже не первый пожар на этой территории. От ГСЧС к тушению привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно работали представители полиции.

Ранее сообщалось, что на территории очаковского пансионата «Прибой» снова произошел пожар – это уже третий поджог с начала года.