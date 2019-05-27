Бунт в одесской колонии: заключенные взяли в заложники тюремщиков и захватили оружейную комнату

В понедельник, 27 мая, в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных.

По предварительной информации, подожжен автомобиль. на территории колонии находятся пожарные автомобили и виден дым. Спасатели на вопросы очевидцев отвечают, что проводятся учения.

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12:19 Экс-руководитель Госпенитациарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook сообщил, что конфликт в колонии продолжается уже пятый день и сейчас перешел в активную фазу.

«Массовое неповиновение и беспорядок в одесской колонии. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался пять дней и не разрешенный. Сегодня перешел в горячую стадию. Избиение сотрудников. В зону поехала пожарная машина», - написал Старенький.

12:04 По информации «Преступности.НЕТ», заключенные оправдывают свои действия тем, что их кормят плохой едой. По их словам, по внешнему виду то, что им дают, мало напоминает еду.

В распоряжении редакции имеются фото еды, которой якобы кормили в колонии.

12:03 «Думская» пишет, что по уточненным данным, задержаны не беглецы, а «сочувствующие», пришедшие к колонии поддержать сидельцев. Заключенные колонии сообщают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.

11:59 Как сообщил «Преступности.НЕТ» источник в полиции Одесской области, на данный момент исправительная колония неподконтрольна силовым структурам – сейчас ее контролируют заключённые, устроившие бунт. Они взяли в заложники сотрудников колонии, сожгли автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, захватили помещение дежурной части и оружейную комнату.

Есть обоснованные подозрения, что бунтовщики вооружены, поскольку под их контролем оружейный склад учреждения.

По состоянию на данный момент около 10 человек пострадали в результате бунта - все сотрудники колонии.

11:46 Задержали шестерых беглецов, передает «Думская». По непроверенным данным, заключенные подняли бунт «из-за плохих условий содержания». Больше ста человек забаррикадировались внутри. Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

11:34 В свою очередь издание УСИ Одесса сообщает, что шесть заключенных пытались сбежать из исправительной колонии через частный сектор. На данный момент их схватили.

Напомним, что в апреле 2018 года в Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт и отказывались заходить в камеры.