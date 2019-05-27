Сообщение о заминировании главного корпуса николаевского НУК оказалось ложным – полиция устанавливает личность адресанта

Сообщение о заминировании Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Центральном районе Николаева не нашло своего подтверждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали.

В результате обследования помещения и прилегающей территории никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан не выявлено.

Сейчас полицейские решают вопрос о предоставлении правовой квалификации события, а также устанавливают лицо, предоставившее ложное сообщение о заминировании. Продолжаются следственные действия.