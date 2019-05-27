В Киеве на новом пешеходном мосту во время замены треснувшего стекла треснула еще одна секция

На пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, во время замены побитой стеклянной части треснуло еще одно стекло.

Соответствующее видео опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook.

«Только что, при замене разбитого стекла, еще одно стекло «устало». Ну как такое возможно?», — говорится в сообщении.

На видео слышно, как девушка-очевидец говорит, что на стекло, которое треснуло сегодня, никто даже не ставал. По ее словам, это произошло, вероятно, из-за починки секции, которая треснула вчера.

Напомним, в Киеве на второй день после открытия треснуло стекло на новом пешеходном мосту – на нем активно прыгала группа людей.