На Гавайях нашли потерявшуюся туристку, которая провела две недели в лесу и сумела выжить

В США 35-летняя путешественница Аманда Эллер, которая пропала на острове Мауи на Гавайях во время пешего похода более двух недель назад, обнаружена живой и почти невредимой, хотя и сильно исхудавшей.

Об этом сообщает «ВВС».

В пятницу ее заметили со спасательного вертолета. 8 мая этого года она пропала во время туристического похода по острову. Родные и друзья организовали интенсивную кампанию поисков и предложили денежное вознаграждение тому, кто найдет Аманду. Судя по первым сообщениям, она отстала от группы, подвернув ногу. Ее мать Джулия, которая встретилась с дочерью в местной больнице, отметила, что Аманда находится в удивительно хорошей форме, принимая во внимание то, как долго она находилась в изоляции от людей.

Аманда сильно похудела – она питалась ягодами и утоляла жажду водой из источников. Ее мать Джулия сообщила местным журналистам, что ни разу не усомнилась в том, что ее дочь жива.

- Я ни на минуту не теряла надежды, - сказала она. - Хотя иногда я испытывала приступы отчаяния, я верила, что, если мы будет продолжать поиски, мы обязательно найдем Аманду.

Приятель Аманды был последним, кто видел ее до исчезновения. Он был уверен, что она заблудилась в лесу. Спустя 15 суток после ее исчезновения трое участников поисков заметили Аманду с вертолета на дне глубокого оврага.

- Мы были вне себя от радости. Мы изо всех сил старались как можно быстрее добраться до нее, - рассказывает Крис Берквест, участник спасательного отряда.

Другой участник поисковой группы, пилот вертолета Ксавье Кантеллопс, разместил фото и видеоизображения Аманды в социальных сетях. Он назвал день, когда она была найдена, лучшим днем своей жизни.

Напомним, что ранее американец из-за селфи упал в котловину вулкана, но сумел спастись от лавы.