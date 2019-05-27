В Вознесенске 69-летнего мопедиста после столкновения с «ВАЗ» забрала «скорая»

В воскресенье, 26 мая, в поселке городского типа Александровка Вознесенского района произошло ДТП в участием автомобиля «ВАЗ-2170» и мопеда «Honda», в результате которого мопедиста доставили в медучреждение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла около 13:00 вблизи дома №159 по улице Генерала Подзигуна. В результате столкновения транспортных средств 69-летнего мопедиста с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следственный Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области начал уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствам»).

Напомним, что в Николаеве 4 марта, на проспекте Героев Украины мопед въехал в легковой автомобиль.