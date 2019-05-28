В Североморске загорелся десантный корабль ВМФ РФ

В российском порту Североморска загорелся десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко».

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в социальной сети Facebook.

«Североморск... Большой десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко» пылает в порту», - написал он и опубликовал видео.

Как пишут в газете «Вечерний Мурманск», пожар возник «на 206-м заводе», а корабли стоят там в ожидании утилизации. По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз. Отмечают, что в воздух с судна поднимаются клубы густого черного дыма.

Напомним, что в январе 2019 года возле Керченского пролива произошел взрыв, горели два корабля, тогда сообщали об 11 погибших моряках.