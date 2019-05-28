Возле Николаева местные жители нашли человеческие останки

В Николаевской области между сёлами Лиманы и Лупарево местные жители обнаружили человеческие останки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила староста сёл Наталья Панаший.

По её словам, местные жители рассказали, что нашли останки в том месте, где не было никаких захоронений. Также староста отметила, что они сразу же позвонили в полицию и вызвали их на место происшествия.

Ранее сообщалось, что на николаевском мусорном полигоне нашли фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась жительница Николаева. За день до ужасной находки об исчезновении женщины её сын сообщил в Центральный отдел полиции.

Полиция установила передвижение подозреваемого на автомобиле и места длительных остановок и утром 3 апреля оперативники Управления угрозыска вместе со спасателями достали из реки у полуострова Аляуды пластиковую бочку с другими частями тела женщины. Оказалось, что те останки, которые нашли на свалке, не влезли в бочку, и убийца просто их выбросил в мусорный бак. А основную часть останков утопил в реке на расстоянии более 20 метров от берега.

Позже сына убитой задержали и суд постановил взять его под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Апелляционный суд оставил в СИЗО гражданина РФ, который расчленил свою мать.