Останки, найденные возле Николаева, могли находиться там со времен Второй мировой войны

В полиции сообщили, что человеческие останки, найденные в Николаевской области, могли находиться там со времен Второй мировой войны.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Напомним, что ранее возле Николаева местные жители нашли человеческие останки.

Так, по предварительным выводам, останки времен Второй мировой войны. В дальнейшем их направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что на николаевском мусорном полигоне нашли фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась жительница Николаева. За день до ужасной находки об исчезновении женщины её сын сообщил в Центральный отдел полиции.

Полиция установила передвижение подозреваемого на автомобиле и места длительных остановок и утром 3 апреля оперативники Управления угрозыска вместе со спасателями достали из реки у полуострова Аляуды пластиковую бочку с другими частями тела женщины. Оказалось, что те останки, которые нашли на свалке, не влезли в бочку, и убийца просто их выбросил в мусорный бак. А основную часть останков утопил в реке на расстоянии более 20 метров от берега.

Позже сына убитой задержали и суд постановил взять его под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Апелляционный суд оставил в СИЗО гражданина РФ, который расчленил свою мать.