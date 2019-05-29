Гвардейцы задержали марокканцев, которые пытались попасть в испанский город под приборной панелью и капотом машин

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В Испании сотрудники гражданской гвардии обнаружили четырех марокканцев, которые пытались незаконно проникнуть в город Мелилья, расположенный в Северной Африке, в автомобилях.

Об этом сообщает TN.

Одного парня нашли за приборной панелью одной из машин, второго - внутри моторного отсека, третьего - за задними сиденьями другого автомобиля, а четвертого в подкапотном пространстве. У молодых людей были признаки асфиксии, дезориентации и боли в суставах.

Двоих задержанных в возрасте 20-21 года госпитализировали. Водителей автомобилей, в которых их перевозили,  арестовали по подозрению в торговле людьми.

Ранее сообщалось, что африканского мигранта спрятали в чемодане, чтобы переправить его в Испанию. Позднее два мигранта спрятались внутри матрасов и пытались попасть в Испанию.

Людмила Жерновская

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