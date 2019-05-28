В николаевскую полицию сообщили о якобы заминировании «Ингула» – до этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации и Нацполиции в Николаевской области.

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Анонимное сообщение пришло на почту областной полиции около 16:00. На данный момент на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехники, полицейские, кинологи и «скорая». Проводятся мероприятия по поиску взрывоопасных устройств на территории гостиницы.

В то же время, издание «Новости-Н» сообщает, что изначально на электронную почту гостиницы пришло письмо, в котором неизвестный требовал перечислить ему на счет 1000 гривен. А в противном случае он угрожал сообщить в полицию о том, что в здании гостиницы заложено взрывное устройство.

При этом неизвестный не скрывал, что сигнал о минировании является ложным, однако пообещал руководству гостиницы делать звонки о минировании каждый лень до тех пор, пока ему не согласятся платить выкуп.

В полиции также уточнили, что на данный момент клиенты и работники заведения эвакуированы. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность, которая дала указанное сообщение о заминировании.

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.