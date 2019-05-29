На Николаевщине столкнулись «BMW» и грузовик – погиб один человек

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Во вторник, 28 мая, на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» села Новогригорьевка Вознесенского района столкнулись «BMW» и грузовик.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

Так, в 20:10 спасателям сообщили о том, что  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «BMW-350» и грузового автомобиля «DAF».

В результате ДТП водителя легковушки зажало поврежденными конструктивными элементами кузова. Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спецоборудования деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Как выяснилось позже, молодой человек 23-х лет скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине столкнулись внедорожник и грузовик – в ДТП пострадали женщина и двухмесячный ребенок.

Мила Волкова

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