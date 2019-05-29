Аноним потребовал от руководства гостиницы «Николаев» деньги, а после отказа сообщил в полицию о «заминировании» здания

Утром в среду, 29 мая, в Николаеве неизвестный сообщил о якобы минировании гостиницы «Николаев», расположенной по проспекту Центральному в районе улицы Садовая.

О этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В полицию поступило сообщение от анонима, который заявил о якобы заминировании здания гостиницы. На данный момент на месте работают сотрудники взрывотехнической службы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, кинологи, спасатели, бойцы спецназа Главка Нацполиции. По состоянию на 10:45 эвакуировано уже около 50 человек.

В отделе коммуникации Нацополиции «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о том, что перед этим звонивший потребовал от руководства гостиницы денежные средства, и пригрозил в случае отказа сообщить в полицию о заминировании.

Стоит отметить, что в гостинице помимо номеров, расположены также офисы предпринимателей. Правоохранители оцепили территорию.

В полиции также уточнили, что правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность, которая дала указанное сообщение о заминировании.

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.