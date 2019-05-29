Николаевские спасатели четыре раза выезжали на пожары – горели хозпостройки и еда на плите в летней кухне

За прошедшие сутки 28 мая спасатели Николаевщины четыре раза привлекались к тушению пожаров на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в пределах садово-виноградного общества «Черноморец» Радсадовского объединенной территориальной общины, также в селе Заселье и на территории садово-виноградного общества «Ясная поляна» Воскресенской ОТГ Витовского района горели хозяйственные постройки.

Всего в тушении пожаров привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава ГСЧС, автомобиль и сотрудники МПО «Первомайское». От огня спасено два жилых дома и две хозяйственные постройки.

В свою очередь, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части подручными средствами ликвидировали подгорания пищи на плите в летней кухне на улице Лозановича в поселке городского типа Березнеговатое.

Напомним, что 25 мая пожарные Николаевщины спасли от уничтожения огнем дачный и жилой дома.