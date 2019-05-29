На Львовщине на шахте произошел обвал – погибли два горняка

В ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 метров.

«Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются», - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел около 6 утра.

«На 6:30 уже обнаружено тело одного из мужчин (мужчина местный житель 1997 года рождения), второго мужчину 1971 года рождения пока не обнаружили под завалами, работают службы. На 8:50 поступила информация, что и второй мужчина погиб», - пишет он.

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 апреля, на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на шахте «Схидкарбон» в населенном пункте Юрьевка, в результате чего погибли 17 человек.