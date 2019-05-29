В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горел новый разведывательный корабль, который построили для ВМС

В Киеве на судостроительном предприятии «Кузня на Рыбальском» возник пожар.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь охватил трюм в пришвартованном корабле на площади 100 квадратных метров. Не теряя времени спасатели сразу же приступили к тушению пожара. К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной возникновения пожара на судне называют сварочные работы.

Судя по обнародованным ГСЧС фотографиям, пожар произошел на новом среднем разведывательном корабле, который был построен специально для ВМС. Судно было спущено на воду 23 апреля 2019 года.