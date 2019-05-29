Во Львове националисты ворвались в ратушу и устроили драку

В среду, 29 мая, неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.
Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.
Это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской.
«К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», - говорится в сообщении.
Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в горсовет. Началась толкотня и драка.
Сообщается также, что из-за действий протестующих беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали «скорую». Пресс-служба горсовета не указывает, чего требуют протестующие.
Вместе с тем, как сообщает Zik, протестующие, которые ворвались в городской совет, ходили по кабинетам и искали заместителей городского головы.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил председатель львовской ОО «Рабів до раю не пускають» Иван Спринский.
Он отметил, что «люди в черной форме» препятствовали их доступу в городской совет.
По словам Спринского, протестующие выясняли, «не захватили ли мэра и может ли городской совет работать в обычном режиме».
В частности, они зашли к и. о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, директору департамента гуманитарной политики Галине Сличной и подняли вопрос об обеспечении участников АТО жильем.
Они заявили, что в городе «нет никаких программ», кроме 100 тысяч гривен, которые выплачивают автовцам. Сличная сообщила, что есть программы создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО.
Как сообщает Zaxid.net, в событиях участвовали несколько десятков человек, среди которых представители организаций «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Національний корпус» и «Сокіл».
К протестующим вышли представители горсовета, однако они стали требовать пустить их в большой сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.
Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать двери и через несколько минут ворвались в горсовет.
Они разделились на несколько групп и отправились в кабинеты городского головы Андрея Садового, и.о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.
Издание отмечает, что в штурме мэрии принимали участие подростки в спортивной одежде.
Напомним, в Одессе неизвестные облили помоями нардепа Найема – хулиганов задержала полиция.