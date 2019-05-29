Во Львове националисты ворвались в ратушу и устроили драку

В среду, 29 мая, неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

Это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской.

«К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в горсовет. Началась толкотня и драка.

Сообщается также, что из-за действий протестующих беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали «скорую». Пресс-служба горсовета не указывает, чего требуют протестующие.

Вместе с тем, как сообщает Zik, протестующие, которые ворвались в городской совет, ходили по кабинетам и искали заместителей городского головы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил председатель львовской ОО «Рабів до раю не пускають» Иван Спринский.

Он отметил, что «люди в черной форме» препятствовали их доступу в городской совет.

По словам Спринского, протестующие выясняли, «не захватили ли мэра и может ли городской совет работать в обычном режиме».

В частности, они зашли к и. о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, директору департамента гуманитарной политики Галине Сличной и подняли вопрос об обеспечении участников АТО жильем.

Они заявили, что в городе «нет никаких программ», кроме 100 тысяч гривен, которые выплачивают автовцам. Сличная сообщила, что есть программы создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО.

Как сообщает Zaxid.net, в событиях участвовали несколько десятков человек, среди которых представители организаций «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО», «Національний корпус» и «Сокіл».

К протестующим вышли представители горсовета, однако они стали требовать пустить их в большой сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать двери и через несколько минут ворвались в горсовет.

Они разделились на несколько групп и отправились в кабинеты городского головы Андрея Садового, и.о. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

Издание отмечает, что в штурме мэрии принимали участие подростки в спортивной одежде.

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