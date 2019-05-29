В Южноукраинске задержали торговку наркотиками, у которой нашли 20 доз каннабиса

В Южноукраинске полиция 27 мая задержала 44-летнюю женщину, в квартире которой во время обыска нашли более 20 расфасованных доз каннабиса.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Женщина хранила каннабис, по данным прокуратуры, с целью дальнейшего сбыта. Кроме того, у нее изъяли почти 15 тысяч гривен, полученных от незаконного сбыта наркотиков. Стоимость одной дозы составляла 150 гривен. Подозреваемую задержали, расследуется уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконный сбыт наркотиков»).

Напомним, что другой житель Николаевщины оборудовал конопляную «плантацию», но к нему пришла с обысками полиция.