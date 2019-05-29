В Николаеве патрульные нашли потерявшегося ребенка

В Николаеве 28 мая патрульные нашли мальчика, который потерялся.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 17:30 в полицию сообщили, что на улице Лагерное поле пропал ребенок. Полицейские немедленно направились на место происшествия. Мать мальчика сообщила, что ее сын является ребенком с особыми потребностями, и пока она готовила ужин, мальчик самостоятельно вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мать также сообщила, что ее сын мог направиться в сторону реки, так как часто любит гулять там вместе с родителями.

Патрульные вместе с матерью поехали отрабатывать прилегающую территорию, где вероятно мог находиться ребенок, и уже через некоторое время нашли мальчика целым и невредимым.

Напомним, что в Николаеве разыскивают водителя, который сбил ребенка возле Сити-центра.