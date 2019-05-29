В центре Николаева горел частный дом

В Николаеве в среду, 29 мая, на пересечении улицы Пушкинская и Адмирала Макарова загорелась крыша одноэтажного дома, в котором находились люди.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец происшествия.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что сообщение о пожаре им поступило в 16:26.

Прибывшие отделения 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра, по предварительным данным, эвакуировали на свежий воздух женщину с ребенком. Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает. Информация уточняется.

В 16:52 пожар локализовали, а в 17:08 - ликвидировали его на площади 90 квадратных метров, причина устанавливается. Всего к тушению привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Напомним, что ранее николаевские спасатели четыре раза выезжали на пожары – горели хозпостройки и еда на плите в летней кухне.