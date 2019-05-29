Президент Зеленский приехал на шахту в Львовской области, где под обвалом погибли двое горняков

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в село Селец Сокальского района Львовской области, где в результате обвала на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» погибли двое горняков.

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» произошел обвал породы, в результате чего погибли два горняка: 32 и 48 лет.

«Владимир Зеленский прибыл на Львовсщину. Сразу отправился на шахту «Лесная», где погибли горняки», - говорится в сообщении АП.

Напомним, в апреле этого года в поселке Юрьевка на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» погибли 17 шахтеров.