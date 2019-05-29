В центре Николаева из-за аварии на подстанции выключился свет

Фото - Ольга Голубенко В Николаеве вечером 29 мая из-за аварии на подстанции в части центра города отключился свет, в том числе и уличное освещение.

В горячей линии департамента ЖКХ сообщили об аварии, но точных сроков восстановления энергоснабжения пока не готовы назвать. Отключение произошло в 22:13.

Отключение затронуло улицы Соборная, Большая Морская, Садовая и 3-я Слободская, часть Заводского района, на некоторое время свет выключали в Варваровке.

Согласно сообщениям в социальных сетях, уличное освещение потухло на многих улицах в Центральном, Заводском и Ингульском районах города.