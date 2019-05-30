На Ровенщине во время учебного полета потерпел крушение вертолет Ми-8 – погибли четверо членов экипажа

Фото - иллюстрация Ночью в среду, 29 мая, во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», - сказано в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия. Причины авиационной катастрофы выясняются.

В то же время «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники пишет, что вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» в/ч 2595 (город Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украина совершил аварийную посадку во время планового учебного полета, после чего загорелся.

Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

В катастрофе погибли все четверо членов экипажа, среди которых командир указанной воинской части полковник Мазепа.

Напомним, что 15 декабря 2018 года в Житомирской области разбился самолет Су-27, в результате чего погиб военный летчик.