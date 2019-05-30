Зеленский поручил главе Генштаба взять под личный контроль расследование обстоятельств крушения военного вертолета

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы вертолета Ми-8, которая произошла в Ровенской поздно вечером в среду, 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вертолет упал во время учебно-тренировочного полета у деревни Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

- Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчак взять расследование этого недопустимой аварии под личный контроль, - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

- Ваша боль неизлечим. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе, - подчеркнул Президент.

Напомним, что 15 декабря 2018 года в Житомирской области разбился самолет Су-27, в результате чего погиб военный летчик.