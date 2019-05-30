На Львовщине журналистка телеканала «Прямой», задавая вопросы Зеленскому, позлорадствовала над родными погибших шахтеров

Журналистка телеканала «Прямой» позлорадствовала над родными погибших шахтеров, задавая неуместные вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает «24 канал».

Это произошло во время визита главы государства во Львовскую область на шахту «Лесная», где произошел обвал породы и погибли люди.

Журналистка: Мне плохо.

Зеленский: Вам плохо?

Журналистка: Да.

Зеленский: Люди умерли, а вам жить плохо?

Журналистка: А вам не плохо?

Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.

Мать погибшего к журналистке: А вы не злорадствуйте. Моему ребенку 22 года, и я хороню его сейчас.

Журналистка: Мама ждала вас весь день.

Зеленский: И что – я не приехал? Оттого, что вы телеканал «Прямой», вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал «Прямой» – сейчас мы с вами пообещаем.

Журналистка: Я не могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?

Горняк к журналистке: Да не компрометируйте. Человек приехал решить вопрос, а вы начинаете здесь рассказывать.

Зеленский: Я вас спрашиваю. Давайте с вами – «Прямой» и я – скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.