Во Львове праворадикалы продолжают протест под горсоветом, потребовав у властей отчета по всем закупкам

Во Львове в четверг, 30 мая, протестующие продолжают акцию под городским советом, выдвинув ряд требований к властям.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее неизвестные во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской. На следующий день они ворвались в ратушу и устроили драку.

Так, они требуют предоставить информацию по всем финансовым закупкам за счет городского бюджета и выделить деньги на завершение строительства дома «для участников российско-украинской войны».

«Просим рассмотреть наши требования и отчитаться завтра в 11:00 на этом месте. Хотим услышать отчет от представителя городского совета по вопросам, которые мы пытались задать им лично на аппаратном совещании, но пришлось передать письменно. А именно: почему муниципальная стража превышает свои обязанности и вопреки закону постоянно ограничивает вход во Львовский горсовет», - выступил один из них.

Помимо этого, праворадикалы хотят услышать разъяснение касательно бесплатной передачи коммунальной земли и трех квартир для топ чиновников.

Напомним, в Одессе неизвестные облили помоями нардепа Найема – хулиганов задержала полиция.