В Николаеве ночью горела оконная рама в школе №33

В пятницу, 31 мая, в общеобразовательной школе №33, расположенной на улице Океановская города Николаева, горела деревянная оконная рама на лестничной клетке.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в Службу спасения «101» поступила в 01:59. По указанному адресу прибыли очередное отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью 2 квадратных метра и не допустили распространение огня. В 2:09 пожар локализовали, в 2:22 ликвидировали.

От ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Обстоятельства и причину пожара выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Очакове спасатели ликвидировали возгорание в классе начальной школы, которое, вероятно, произошло из-за поджога помещения.