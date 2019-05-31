В Николаеве из-за замыкания электросети горело складское помещение с музыкальными инструментами

В пятницу, 31 мая, в Николаеве возник пожар в складском помещении подвального этажа в пятиэтажном здании на улице Шевченко.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре на линию «101» поступила в 5:29. По указанному адресу прибыл дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Из-за плотного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 5:35 пожар был локализован, в 6:03 - ликвидировали на площади 5 квадратных метров. Предполагаемая причина - короткое замыкание электросети.

К тушению привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, как в Николаеве 22 мая спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на улице Троицкой.