«Техническая неисправность»: Военная прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8

Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считается техническая неисправность.

Об этом УНН заявили в военной прокуратуре.

«Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки», — говорится в сообщении.

В прокуратуре обратили внимание на то, что в декабре 2018 года упавший вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

Среди возможных версий также называется некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов.

Как известно, поздно вечером 29 мая в Ровенской области произошло крушение военного вертолета Ми-8. На борту воздушного судна находились 4 члена экипажа, все они погибли.