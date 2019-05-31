В Николаеве всю неделю аноним заявляет о «минировании» – на этот раз он выбрал зоопарк, костел, аэропорт, отель и завод

Днем в пятницу, 31 мая, неизвестный сообщил о заминировании Николаевского зоопарка, а также еще нескольких учреждений, в том числе аэропорта.

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Информацию о якобы заминировании зоопарка «Преступности.НЕТ» подтвердил директор зоопарка Владимир Топчий. По его словам, около 15:00 на территорию зверинца приехали оперативные службы. На данный момент проводится эвакуация посетителей и работников.

- В течение 15 минут территория зоопарка была освобождена. Все сотрудники зоопарка находятся на площади перед зоопарком. Службы приступили к работе. К нам в 15:00 пришли сотрудники МЧС и сказали, что зоопарк заминировали. Со мной никто не связывался. На почту письма не приходило, - рассказал Топчий.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о заминировании также КП «Николаевский международный аэропорт», отель «Raziotel Никотель Николаев», что на проспекте Центральном, костела на улице Декабристов и завода железобетонных изделий.

В полиции также уточнили, что к ним сообщение о заминировании пяти объектов в разных районах города поступило в 15:20. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, а также спасатели и медики. Направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей и осуществляют тщательное обследование объектов.

Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, предоставившее сообщение о заминировании.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», из костела людей не эвакуировали. Оперативные службы начали разъезжаться.

Отметим, что последние четыре дня в Николаеве поступают ложные сообщения о заминировании.

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская. До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч.

В четверг, 30 мая, неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев».