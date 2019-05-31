На Одесчине на трассе произошло масштабное ДТП, погибли четыре человека

В четверг, 30 мая, в 18.23 вблизи села Булдынка Лиманского района Одесской области произошло ДТП. В результате столкновения двух машин погибли 4 человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«30 мая в 18:23 вблизи с. Булдынка Лиманского района в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован», - говорится в опубликованном сообщении.

Для деблокации погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Напомним, на Киевщине иномарка на скорости 200 км/ч врезался в фуру – водитель погиб на месте.