В Первомайске спасатели отговорили самоубийцу, собиравшегося прыгнуть с крыши 14-этажки

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В Первомайске 30 мая спасателям удалось отговорить мужчину от самоубийства.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:10 в службу спасения сообщили, что на улице Гетмана Мазепы мужчина намерен прыгнуть с крыши 14-этажного жилого дома.

На место прибыл дежурный караул спасателей, который поднялся на крышу, провел с мужчиной психологическую беседу и уговорил спуститься вместе с ними во двор. В дальнейшем с мужчиной общались сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожие спасли девушку-самоубийцу, которая пыталась спрыгнуть с Варваровского моста.

Вадим Богданов

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