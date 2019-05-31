В Первомайске спасатели отговорили самоубийцу, собиравшегося прыгнуть с крыши 14-этажки

В Первомайске 30 мая спасателям удалось отговорить мужчину от самоубийства.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:10 в службу спасения сообщили, что на улице Гетмана Мазепы мужчина намерен прыгнуть с крыши 14-этажного жилого дома.

На место прибыл дежурный караул спасателей, который поднялся на крышу, провел с мужчиной психологическую беседу и уговорил спуститься вместе с ними во двор. В дальнейшем с мужчиной общались сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место.

Напомним, что ранее в Николаеве прохожие спасли девушку-самоубийцу, которая пыталась спрыгнуть с Варваровского моста.