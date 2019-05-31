На Николаевщине утонул 12-летний мальчик, который хотел переплыть реку

В поселке Березнеговатое Николаевской области 31 мая в реке Висунь утонул 12-летний школьник.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Трагедия случилась в день последнего звонка. В 12:52 очевидцы сообщили, что во время купания в реке Висунь пропал ребенок. На место выехали спасатели. Они на лодке провели обследование водной акватории и в 30 метрах от берега обнаружили бездыханное тело школьника на глубине 2,5 метра. По словам односельчан, компания сверстников играла на берегу и двое приятелей решили переплыть на противоположную сторону водоема. Один из мальчиков отплыл на значительное расстояние и утонул. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в 2018 году водная полиция спасла николаевца, который пытался переплыть реку и начал тонуть.