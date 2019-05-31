В Вознесенском районе перевернулся «Москвич», пострадал один человек

В селе Вороновка Вознесенского района 30 мая перевернулся автомобиль «АЗЛК-2140».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего машина перевернулась. В результате ДТП 59-летний пассажир получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Водитель не травмировался.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, что в Николаеве разыскивали водителя, который сбил ребенка возле Сити-центра.