Жильцы двух многоэтажек жалуются, что «Николаевгаз» отключил их от газоснабжения

В Николаеве жильцы двух домов пожаловались на действия «Николаевгаза», который перекрыл у них газоснабжение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили жильцы этих домов.

В первом случае газ выключили у жильцов девятиэтажного дома по адресу улица Шосейная, 5.

«Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в доме не стало газа. Неизвестный перекрыл вентиль на дом, который находится снаружи на улице. Была вызвана аварийная «Николаевгаза» и полиция, задокументирован факт отсутствия газа. Аварийная служба отказалась подать газ на дом, мотивируя тем, что необходимо проводить пусконаладочные работы, за которые, вдобавок, нужно будет заплатить жильцам дома. А так как сегодня пятница и еще вторая половина дня, то никаких работ выполняться не будет! Ближайший срок – это следующий понедельник. Таким образом, дом на 108 квартир остался как минимум до понедельника без газа», - рассказал один из жильцов.

В другом случае аналогичная ситуация возникла в доме по адресу Озерная, 29, где две недели назад отключили газ по одному из стояков. По словам жильцов, отключение в «Николаевгазе» сначала объяснили возможной утечкой, но потом стали говорить, что выключили газ из-за задолженности в одной из квартир.

При этом в одну из квартир жильцы не пускают газовщиков – там живут квартиранты, которым хозяйка запретила пускать газовщиков.

На сегодня жильцы договорились собраться в определенное время, подали заявку, чтобы приехали газовщики и все проверили, но сотрудники «Николаевгаза» так и не прибыли.

Напомним, ранее в Николаеве жильцы многоквартирного дома заявили, что им отключили газ из-за «мести» главного инженера «Николаевгаза».