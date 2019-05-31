В Николаеве на перегоне «Daewoo» врезался в столб, серьезно пострадала женщина

В Николаеве 31 мая на перегоне на проспекте Богоявленском автомобиль «Daewoo Sens» врезался в столб.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего и случилось ДТП. У водителя рассечения на лице, его пассажирка, судя по всему, серьезно пострадала, она не может двигаться.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализируют пострадавшую, также на месте ДТП работает полиция.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе перевернулся «Москвич».