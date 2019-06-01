В Днепре в квартире нашли женщину, пытавшуюся покончить с собой, рядом с телом своего ребёнка

В Днепре в субботу, 1 июня, женщина пыталась покончить с собой. Прибывшие медики нашли в её квартире тело ребёнка с ДЦП.

Об этом сообщает Информатор.

Так, утром женщина обратилась к врачам и рассказала, что порезала себе вены. Прибывшие медики, войдя в квартиру на улице Березинской, увидели не только женщину, но и тело ее умершего сына.

По словам матери, она случайно уронила ребенка вчера, после чего он не приходил в себя. Медики немедленно вызвали полицию. Известно, что 3-летний мальчик страдал от ДЦП.

По предварительной информации, женщина действительно могла уронить ребенка, так как она периодически злоупотребляла спиртным. Осознав, что сын погиб, мать начала пить еще больше, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

Врачи оказали женщине первую медицинскую помощь и госпитализировали ее в городскую больницу №6. Тем временем правоохранители осмотрели место происшествия. Предварительно, на теле погибшего ребенка есть телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в пожаре погиб ребёнок с диагнозом ДЦП.