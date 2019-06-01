В России на заводе по производству взрывчатки прогремело два взрыва и начался пожар – пострадало 19 человек

В субботу, 1 июня, в городе Дзержинск Нижегородской области РФ на территории Государственного научно-исследовательского института «Кристалл» произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв привел к пожару на площади 100 квадратных метров.

«Произошел технологический взрыв в одном из цехов с последующим возгоранием на площади около 100 квадратных метров», - сказал представитель МЧС, добавив, что пожару присвоен третий номер сложности.

Фото: Instagram allmmain Фото: Instagram allmmain

Источник в экстренных службах сообщил, что взрывы на заводе «Кристалл» произошли в цехе по производству тротила.

«Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода «Кристалл». Данные о пострадавших уточняются», - сказал собеседник агентства.

Собеседник отметил, что угроза повторных взрывов сохраняется. По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар. В экстренных службах отметили, что в результате взрывов есть обрушения, в некоторых домах выбило стекла.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что при взрывах пострадали 19 человек.

Как известно, государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 50-е годы XX века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».

Ранее сообщалось, что в России на химзаводе «Азот» прогремел взрыв, есть погибшие и раненые.