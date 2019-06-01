«Это хорошо спланированная акция»: Стивидорная компания заявила, что «Укрзалізниця» блокирует работу Николаевского морпорта

Заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Сисайд Тереминал» Владимир Овчар заявил, что работу Николаевского морского торгового порта парализует и блокирует «Укрзалізниця».

Об этом идёт речь в его заявлении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Николаеве в субботу, 1 июня, на подъездных путях к территории Николаевского морского торгового порта образовался транспортный коллапс.

По словам Овчара, стивидорные компании получают грузы со станции «Николаев-Грузовой» в порт по железнодорожным путям, принадлежащим АО «Украинская железная дорога». Данные пути используются частной компанией «Сисайд Тереминал» на основании договора, подписанного с УЗ. Ежегодно стороны переподписывают договор, но в этом году эта процедура оказалась под вопросом.

«Несмотря на все документы, собранные еще в апреле для переподписания договора, и на заключение комиссии, признавшей состояние путей удовлетворительным, УЗ начала затягивать процесс переподписания. В итоге новый договор сервитута не был подписан, а срок действия прежнего истек 31 мая 2019 года - что привело к остановке работы порта», - говорится в сообщении.

Вечером 31 мая диспетчеры станции «Николаев-Грузовой» запретили уборку пустых вагонов из порта.

«Запросы были проигнорированы диспетчерами УЗ, в результате чего почти 100 пустых вагонов остались на въезде в порт. Все попытки компании связаться с Одесской железной дорогой, которая дает разрешение на доставку-уборку вагонов, оказались безуспешны. Для стивидорных компаний, по сути, это обозначает одно – их работа по доставке грузов в порт заблокирована. Потому как выполнить доставку-уборку грузов на сегодняшний день технологически не может никто, кроме компании «Сисайд Терминал», в том числе и монополист – УЗ», - отметил Овчар.

Замдиректора компании отмечает, что для обеспечения доставки-уборки вагонов в Николаевский порт необходимо иметь все разрешительные документы, на сбор которых может уйти несколько месяцев. Также для доставки-уборки вагонов в порт машинисты тепловозов должны иметь не только образование, но и опыт прохождения по конкретным путям, которого у работников УЗ, по его словам, нет.