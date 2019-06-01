На Киевщине на улице нашли ребенка с пулевым ранением головы

В Переяслав-Хмельницком в пятницу, 31 мая, на улице нашли пятилетнего мальчика с пулевым ранением головы.

Об этом сообщают в Департаменте здравоохранения Киевской ОГА.

Так, в 15:55 в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы обратились родители пятилетнего Кирилла с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма.

Ребенок был окровавлен, имел травму головы и судороги. По словам очевидцев родители нашли мальчика на улице и подумали, что он ударился головой.

В больницу вызвали нейрохирурга из Киевской областной клинической больницы. После его консультации мальчика прооперировали. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

В произошедшем разбирается полиция. Сейчас ребенок в тяжелейшем состоянии, на аппарате искусственного дыхания.

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