Поспорили на 500 гривен: В Киеве мужчина хотел переплыть водоем, но утонул

В субботу, 1 июня, в Киеве мужчина утонул в водоеме на Радужной, когда пытался на спор его переплыть.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный».

Сообщается, что двое мужчин 30-ти и 45-50 лет отдыхали у водоема - общались и выпивали. В ходе общения между ними возник спор 0 сможет ли тот, что помоложе переплыть на другой берег и обратно. Спорили мужчины на 500 гривен.

«Победил. Товарищ не смог и утонул. Этот допил пойло и сидел смотря, как тот тонет», - говорится в сообщении.

Напомним, что в поселке Березнеговатое Николаевской области 31 мая в реке Висунь утонул 12-летний школьник.