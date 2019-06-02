На севере Николаевской области выпал крупный град, а сильный ветер повалил деревья

В северных районах Николаевской области, Врадиевском и Казанковском, 1 июня выпал крупный град.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Шторм прошел примерно с 17:00 до 18:00. Во Врадиевском районе обращений от граждан о необходимости помощи спасателей не поступало. В Казанковском районе порывистый ветер повалил деревья на проезжую часть дорог, эти деревья убрали спасатели.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», в Казанковском районе непогода привела к отключению света, град серьезно повредил крыши на домах, а также сады и огороды.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за сильного ливня затопило улицы.