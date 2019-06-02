«Творится хаос, падают деревья»: На фестиваля KOZAK Fest из-за урагана погиб человек, еще двое травмированы

Организаторы музыкального фестиваля KOZAK Fest, который проходит под Днепром, были вынуждены досрочно закрыть его из-за последствий стихийного бедствия, в результате которого погиб человек, еще двое получили травмы.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря областного управления ДСНС Дарью Гречищеву.

В частности, по ее данным, 52-летняя женщина получила перелом ноги, 41-летний мужчина - перелом ступни. Оба госпитализированы.

Также Гречищева сообщила, что сильный ветер снес батут, часть палаток и повредил сцену на фестивале, на который в целом прибыло почти 10 тыс. Зрителей.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что из-за ливня были подтоплены некоторые участки в урочище, где проходил фестиваль, из-за чего часть людей не смогла оттуда уехать. По словам Гречищевои, спасатели помогли вытащить 53 автомобиля и оказали помощь 135 лицам.

Ранее музыкант Дмитрий Шуров (Ріапобой – ПН) сообщил у себя на странице в Instagram, что на фестивале обвалилась крыша сцены и могут быть пострадавшие. В то же время, Шуров отметил, что больше информации о ситуации не имеет, но добавил, что «тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя».

«Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», - подчеркнул Шуров.

После этого организаторы фестиваля сообщили, что фестиваль будет закрыт из-за непогоды.

«Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего», - указано в сообщении.

Организаторы выразили благодарность правоохранителям и сотрудникам ГСЧС, которые пришли на помощь, а также извинились перед гостями фестиваля. На фестивале должны были выступить такие группы как «СКАЙ» и «Друга ріка».

Напомним, в северных районах Николаевской области, Врадиевском и Казанковском, 1 июня выпал крупный град.