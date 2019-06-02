В Николаеве «Infiniti» врезалась в «Газель» – водителя легковушки госпитализировали, но он сбежал из больницы

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В воскресенье, 2 июня, в Николаеве столкнулись автомобили «Infiniti» и «Газель».

Об этом сообщает сайт «0512».

Водитель автомобиля «Infiniti» двигался по улице Троицкая в направлении выезда из города. Перед поворотом на микрорайон «Дубки» водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную у обочины «Газель». От удара «Газель» выбросило на газон, где она врезалась в дерево.

В результате столкновения пострадал водитель «Infiniti» - его с места происшествия на карете скорой медицинской помощи доставили в больницу, чтобы определить тяжесть полученных травм. По предварительным данным, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Сайт «Новости-N» сообщает, что водитель «Infiniti» сбежал из больницы.

Напомним, что ранее в Николаеве на перегоне «Daewoo» врезался в столб.

Вадим Богданов

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