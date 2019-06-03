В Нидерландах создали духи с запахом экстази – полиция надеется, что граждане помогут найти нарколаборатории

В одной из провинций Нидерландов стартовала кампания, в результате которой, как ожидается, местные жители смогут помочь полиции в поисках нарколабораторий. Жителям начали раздавать флаконы с ароматом XTACY, повторяющим запах экстази.

Об этом сообщает «Tjournal».

По словам местного прокурора, этот узнаваемый запах – самый простой способ, благодаря которому можно понять о наличии поблизости лаборатории по производству наркотика. В департаменте подчеркнули, что люди чаще всего не знают о побочных опасностях наркопроизводства – таких, как возможность взрыва или скопления токсичных газов.

Флаконы с ароматом разослали в полицейские участки по всей стране, чтобы в других регионах могли проводить свои собственные кампании по информированию общественности.

Напомним, что в Киевской области задержали наркоторговца, «рекламой» которого обрисованы дома в Николаеве.